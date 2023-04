VIDEO: Español queda indignado por tener a un vendedor de papayas como ‘despertador’

HERMOSILLO, Sonora.- Muchas personas viajan a otros países para instalarse y tener experiencias nuevas.

Sin embargo, algunos extranjeros pasan ciertas situaciones que no son tan gratas y deciden exponerlo en redes.

Viral

Así es el caso del español Dani Bonilla quien expuso en TikTok una situación que video todas las mañanas.

Este icónico español pudo adaptarse a la prisa de Lima, sin embargo, aún no puede acoplarse a las ‘ruidosas mañanas’ del barrio en donde vive: “Que el vendedor de papayas sea mi despertador”, tituló así a su dilema, puesto que es una situación que pone a prueba a su paciencia y calidad de sueño.

Aparentemente, Danni confesó que el comercio ambulatorio empiece desde muy temprano en la capital, por lo que es común ver a ‘ambulantes en carretillas’ vender sus primeros racimos de fruta fresca: “Situaciones a los que no me acostumbro como Europeo en Latinoamérica”, dijo sobre este movimiento que empezaría desde las 4 a.m.

El creador de contenido admitió que no tiene mejor ‘despertador’ que el comerciante que viene a diario a su calle: él vende papayas a través de un altavoz.

Como era de esperarse, el video rápidamente se viralizó y acumula miles de reproducciones y cientos de divertidos comentarios de personas que tomaron con humor el clip.