VIDEO: El hijo de Erika Buenfil encuentra iPhone a 50 pesos en Japón, ¿real?

Japón.- Nicolás Buenfil, conocido por ser el hijo de la famosa actriz mexicana, generó revuelo en las redes sociales al compartir una sorprendente experiencia durante su reciente visita a Japón.

Mediante la plataforma de TikTok, el joven compartió un video en el cual muestra a sus seguidores que encontró un puesto que ofrecía teléfonos celulares a un precio extraordinariamente bajo.

En sus palabras, Nicolás Buenfil, relató haber encontrado a la venta iPhones a un costo equivalente a 100 yenes japoneses, lo que según sus cálculos, serían alrededor de 50 pesos mexicanos.

"Chavalines, aquí venden iPhones como si fueran papitas, cuestan 100 yenes, no sé cuánto sea eso en pesos pero creo que son... ¿cómo cuánto? como 50 pesos de iPhones, what the fck, han de estar usados seguro, pero de todos modos ¡qué ofertón!", compartió Nicolás Buenfil.*