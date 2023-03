VIDEO: 'Edgar se cae' habla sobre el dinero que ganó por el primer video viral

HERMOSILLO, Sonora.- Sin duda alguna todos hemos escuchado hablar al menos una vez de 'La caída de Edgar' un video que se volvió viral en los 2000.

Por ello ahora, el mismo Édgar Martínez Esparza confesó cuanto fue lo que ganó luego de dicho material.

 

Viral

Los detalles los dio a conocer por medio de una participación para el pódcast del youtuber ‘El Gusgri (Doble G).

Asegura que lo que más le gustó, aparte del dinero, fue vivir la experiencia de ser famoso y presentarse en programas de televisión.

“Los de Gamesa, me dieron una beca para la secundaria, una laptop y más cosas… recibí dinero, gané un premio, y no fue tanta lana (dinero), la que me dieron. Pero dices esa cantidad para un niño”, mencionó Edgar durante la conversación.

El joven informó que el total de dinero que ganó, junto con regalos y dinero en efectivo, comerciales y demás, el joven obtuvo cerca de 40 a 50 mil pesos.