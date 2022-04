VIDEO: Dolientes festejan junto a cadáver en un club nocturno

WASHINGTON DC.- Un club nocturno provoco indignación después que el pasado domingo se llevara acabo un "funeral" y tenian lo que parecia ser el cadaver de un rapero, que seria asesinado a tiros semanas antes durante un robo.



Markelle Morrow de 24 años mejor conocido como Goonew fue el occiso que tuvo participación en el club Bliss en Washington DC.

Las redes sociales estaban llenas de fotos y videos del rapero en donde se deja ver vestido con ropa de diseñador y luciendo una corona. Los dolientes habrían pagado $40 dólares para ingresar al club. Los videos muestran a personas bailando y cantando alrededor del cuerpo del rapero muerto.

Comentarios en Instagram llegaron a definir la velada como "extraña", "inquietante" y hasta "irrespetuosa" manera de despedir al rapero.

Otros, sin embargo defendieron las criticas diciendo que era lo que su familia quería.

Por su parte la gerencia del club nocturno emitió un comunicado en su página buscando deslindarse de la controversial despedida

Una funeraria loca se puso en contacto con Bliss para alquilar nuestro lugar para la celebración de regreso a casa de Goonew" argumentó

Si bien no se ha confirmado por parte del club ni de la familia si el cuerpo era real o no, pero los comentarios en redes sociales afirman que era el cuerpo real y que no podían hacer menos para despedir al rapero.