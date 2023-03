VIDEO: “Creo que son válidas” Joven revela las razones por las que no quiere ser mamá

HERMOSILLO, Sonora.- Es claro que no todas las mujeres buscan ser madres algún día y deciden expresarlo al mundo sin miedo al ser juzgadas.

Como es el caso de una joven de Argentina quien confesó en TikTok las razones por las cuales no está en sus planes ser mamá.

“Creo que son válidas”, es lo que puso en la descripción del video viral que difundió, el cual inicia con ella dando a conocer que el primer motivo es que es una persona con mal humor y que, además, no tiene paciencia. Luego precisó que no le agradan los bebés.

“Ni ajenos, ni propios, ni familiares, ni nada. No me gustan los bebés. No me gusta que lloren, no los tolero, no me interesa”, empezó diciendo. Más adelante, explicó cuál era su tercera razón: “A los niños siento que la gente les habla como tontos… Y no me veo en ese ‘mood’. No me interesa. Me sale mal. Cada vez que lo intenté, me salió mal”.

Después sostuvo que no tiene ganas de mantener a nadie. Quiere gastar la plata que gane en ella misma. El tema del parto también es una razón fuerte. “Qué cosa traumática”, aseveró. “Alguna mamá, por favor, que me diga que no sufrió”, agregó,.

"No sé cuidar a nadie. Solo a mi perro”, manifestó en relación con el sexto motivo. “No me sé cuidar ni yo misma. Hago cualquier cosa. Soy un desastre. Imagínese yo con un bebé. Lo maté en un segundo”, añadió.

Con respecto a la última razón, Lumena fue clara al decir que le da asco limpiar caca. “No me interesa”, sentenció. Muchas de sus seguidoras no dudaron en comentar que están de acuerdo con ella. Además, señalaron que hace bien al ser sincera sobre ese tema.