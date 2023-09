VIDEO: Captan supuesto caso de abandono animal en carretera y segundos después adoptan al perro

Una joven capturó un sorprendente momento en video que se ha vuelto viral en redes sociales, aparentemente relacionado con un presunto caso de abandono animal en una carretera. Mientras se encontraba grabando una selfie, observó que un perro fue dejado solo en medio de la carretera por el vehículo que iba delante de ella.

El video generó comentarios diversos en redes sociales. Algunos sugieren que podría tratarse de una situación planeada para llamar la atención, mientras que otros argumentan que, incluso si fuera así, podría servir como un recordatorio de lo que podrían hacer las personas que presencian tales situaciones: rescatar a los animales en situación de calle.

Este incidente rápidamente se hizo eco en internet, mostrando el momento en que el perro cae del vehículo que lo precede. La joven detiene su coche, abre la puerta y llama al perro para que suba.

El video provocó una serie de opiniones encontradas en línea.

Un usuario comentó:

¿Lo abandonaron con la placa y el collar puesto? Parece más un video buscando likes en el que el perro pudo haber resultado herido". Otro usuario expresó: "La gente no tiene corazón. ¿Te parece tan raro que lo abandonen así? Ya no me sorprende nada, solo me alegra que lo hayan rescatado".