VIDEO: ¡Asalto canino! Perrito le roba su zapato a joven

HERMOSILLO, Sonora.- Se volvió viral un video en TikTok donde una joven contó la inusual historia que vivió cuando fue víctima de "un robo" de su zapato por parte de un perrito juguetón.

Viral

La joven explicó que el perrito se acercó para jugar, sin embargo nunca pensó que el perrito se iría con su zapato.

"Al principio quería solo las agujetas de mis tenis. Pero después ya quería todo el zapato. Obviamente mi pie estaba adentro y me mordía el tobillo, empezó a lastimarme y yo entré en pánico. El perro empezó a jalar las agujetas más fuerte al agrado de romper los hoyos de las agujetas”, narró la joven al contar la historia.

El perrito seguía insistiendo con sus tenis y empezó a quitárselo y dárselo al perrito para que la dejara en paz.

"Ya lo rompió, entonces decidí que para no me mordiera, quitarme el zapato y el perrito se fue con su zapato bien feliz. Me costaron 200 pesos en el centro y estaban muy cómodos, eso sí”, finalizó la joven.

Como era de esperarse la historia se volvió viral y ya acumula miles de reproducciones y cientos de comentarios.