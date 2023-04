VIDEO: Joven cubre la cocina de sus padres con mantequilla de maní para jugarles una pesada broma

Corbin Millet, de 19 años, originario de Pensilvania, Estados Unidos, es muy conocido en TikTok por publicar videos de las bromas pesadas que les hace a sus padres.

En esta ocasión en particular, se viralizaron clips que compartió a través de su cuenta @corbinnmillet donde exhibió como cubrió la cocina de sus padres completamente de mantequilla de maní, esto para jugarles de nuevo una broma.

El joven subió dos videos que enseguida recibieron interacciones de los usuarios. Lo único que se puede ver en el primer clip es la cocina cubierta de mantequilla, mientras que en el segundo se puede ver la reacción de su padre, quien reacciona “furioso” ante el hecho.

The New York Post informó que Corbin Millet necesitó 7 horas y 28 libras de mantequilla de maní para realizar la broma. Pero luego de esto pasó de tres a cuatro horas limpiando la cocina, rellenando todas las grietas, cosa que claramente tuvo que hacer solo.

El joven aseguró al medio que les hace bromas a sus padres casi todos los días. Dijo que lo "echaron (de casa) un par de veces", pero después de ver la reacción que recibieron sus videos, "cambiaron un poco el tono".

El video viral cuenta con mas de 4.7 millones de reproducciones, y a pesar de que algunos tomaron la broma con humor otros reaccionaron con disgusto, pues consideraron que el joven desperdició bastante mantequilla de maní.

“Muchas personas me comparan con Bam Margera, lo cual es increíble que me comparen con alguien así, así que creo que a la gente le está gustando mi estilo de videos o, de lo contrario, no obtendría tantas vistas todo el tiempo”, comentó Corbin.