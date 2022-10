VIDEO: Captan a dos osos haciendo cosas "extrañas" con cámara oculta en Coahuila

Un interesante video de la vida silvestre fue difundido por la organización para la conservación del medioambiente ‘Ursus MX’, quienes se encargaron de poner algunas camaras ocultas con la finalidad de captar a la fauna de la zona, ubicada en los municipios de Saltillo y Arteaga.

Al revisar los videos se llevaron una grata sorpresa al ver a un par de osos negros en una táctica de acercamiento entre ambos, momento de una gran ternura que rápido se viralizó en redes sociales.



“Todos se muestran muy saludables disfrutando de su hogar”, señaló ‘Ursus MX’, al tiempo que llamó a las personas que disfrutan recorrer estos senderos a “siempre ir en compañía de alguien que conozca la región”.

“Respetemos su hogar no tiremos basura, no encendamos fogatas y no sustraigan alguna especie de planta o animal”, señala la organización.

En el video se pueden ver osos negros, un venado cola blanca, un puma, un zorro gris, así como perros ferales, que forman parte de la fauna del lugar, en el que están documentadas 57 especies de mamíferos.



El 15 de octubre de 1996, la zona fue sujeta a conservación ecológica mediante un decreto promovido por el gobierno de Coahuila. El 13 de octubre de 2017 cambió de categoría a Reserva Natural Estatal, debido a que además es un sitio de vital importancia para la región, debido a que capta agua y la introduce en los mantos freáticos, publica aristeguinoticias.