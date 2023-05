Usuarios de TikTok comparan a joven con el rapero Ice Cube

Tik Tok es la cuna de los videos virales, hay algunos en que aparece gente que se parece a algún famoso, como el caso que se ha vuelto popular en las últimas horas en donde una joven ha causado revuelo por ser la doble según los usuarios de una celebridad.

La joven Eilyn o @eilynmr21 en TikTok, ha generado muchas reacciones por su gran parecido con el rapero Ice Cube.

Ante esto la joven publicó un clip en donde se le veía enojada por la comparación "¿Como me van a decir ustedes que yo me parezco a ese diablo?" dice Eilyn en el clip, en donde también puso algunas imágenes del rapero para probar su punto de vista.

Pero no funcionó y en los comentarios la gente continuó apoyando la idea de que esto es verdad, incluso le pidieron usar un filtro de barba para ver mejor el parecido que tiene con el intérprete de It Was A Good Day.

Eilyn aceptó y dio a conocer un video con el filtro solicitado, pero esto no ayudó, ya que la gente solo reafirmó lo dicho, sugiriendo incluso que busque una prueba de ADN para ver si no es la hija del famoso, indica Milenio.

El primer clip de la joven tiene más de 444.1 mil ‘me gusta’, 12 mil comentarios y ha sido compartido 2137 veces, mientras que el segundo cuenta con 126.5 mil ‘me gusta’ y 2409 comentarios, número impresionantes.