Usuario de TikTok se hace viral por bañar cucarachas

Hermosillo.- Las cucarachas son insectos que causan repulsión y temor en muchas personas. Si alguna de estas criaturas logra infiltrarse en una vivienda, se convierte en una seria preocupación, ya que se reproducen velozmente mediante la puesta de huevos y pueden desencadenar una plaga.

Estas criaturas son ampliamente repudiadas debido a su vínculo con la suciedad. Suelen habitar en lugares como basureros, desagües y hogares descuidados. Por lo cual, resulta fundamental realizar una limpieza minuciosa en el hogar para prevenir su reproducción en dicho entorno.

El usuario de TikTok llamado Héctor Haros Arias decidió compartir un video donde comparte su manera de darle solución al tema de las cucarachas y la mugre. Su enfoque tan peculiar y poco convencional ha causado furor en la plataforma.

En dicho video, explica que realiza un baño a las cucarachas que se encuentran en su hogar, con el objetivo de mantenerlas limpias y evitar que propaguen suciedad por toda la casa.

Aquí todos se tienen que bañar, no puedes andar corriendo por la casa, entre la comida toda cochina, ¿eh, eh?, su jaboncito, limpiecita, le gusta andar por la casa, por lo menos va a andar limpia, eso de andar sucia por la casa ¿pos qué traes oye?", dice la persona.

En las imágenes se puede observar cómo sostiene a la cucaracha debajo del grifo del lavamanos, la baña por completo y luego la libera en el suelo.

El contenido se ha vuelto rápidamente popular y ha alcanzado un gran número de interacciones en la plataforma, con más de 13 millones de reproducciones, 800,000 "me gusta" y 17,000 comentarios.

"La cucaracha. No van a creer lo que me pasó", "Top 10 personas que no le tienen miedo al diablo", "La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar", “¿Quién me grabó bañándome?” bromean algunos de sus miles de seguidores.

Tal vez te interese: Poblanos venden ceniza volcánica "mágica" del Popocatépetl para atraer el amor