Una ballena jorobada está a punto de tragar a un león marino

Un fotógrafo estadounidense especializado en vida silvestre, Chase Dekker, ha captado el impactante momento en que una ballena jorobada salió a la superficie marina y envolvió a un león marino con su enorme boca.

De acuerdo con National Geographic, el grupo de Dekker se encontraba en una expedición para observar ballenas la semana pasada en la bahía de Monterrey, en la costa de California (EE.UU.). Dekker, quien trabaja como naturalista para Sanctuary Cruises, vio como una de las tres ballenas que había en la zona abrió la boca para comer peces y accidentalmente "levantó al león marino macho como si no nada".

El naturalista logró fotografiar el peculiar momento y luego subió la imagen en su cuenta de Instagram. "Tan pronto como vi esta fotografía, supe que podría ser una de las fotos más raras que he tomado", señala Dekker. "No es la más bella, no es la más artística, pero probablemente sea algo que nunca vuelva a ver", añade.

Las ballenas jorobadas se alimentan filtrando del agua pequeñas criaturas oceánicas como el plancton y el kril a través de estructuras flexibles en forma de peine en sus bocas. Posteriormente expulsan el agua hacia afuera. El esófago de este animal tiene apenas el tamaño de un pequeño melón, por lo que no tiene interés en consumir leones marinos. Simplemente no podría tragarse a una criatura tan grande, indica RT.

Según explican los especialistas, los dos animales a menudo se alimentan juntos, por lo que es posible que una ballena atrape accidentalmente a un león marino de vez en cuando, pero estos casos son muy raros.

"¡Aparentemente [el león marino] no se apartó del camino lo suficientemente rápido y quedó atrapado dentro de la boca de la ballena!", explica Dekker en un comentario para su publicación. "En algún momento, el lobo marino escapó y la ballena también parecía estar bien mientras continuaba alimentándose, ¡pero debe haber sido una experiencia extraña para ambas partes!", abunda el naturalista y fotógrafo a sus seguidores.