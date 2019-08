Un pueblo ofrece premio a la pareja que tenga hijo varón

Miejsce Odrzańskie es una pequeña población en Polonia que lleva una década sin que nazca un solo varón allí.

El último niño nacido en este pueblo de 300 habitantes cumplirá pronto los 10 años, pero su familia se mudó, así que el hombre más joven del lugar tiene 12 años.

La mayoría de la población de esta aldea en el sur del país eslavo son mujeres que trabajan en todas las áreas, desde el campo hasta el departamento de bomberos.

El problema ha llegado hasta tal punto que el alcalde de la localidad, Rajmund Frischko, ha anunciado un plan para galardonar a la primera pareja que dé a luz a un niño varón, indica RT.

"No revelaré cómo exactamente, pero les aseguro que el premio será atractivo", dijo Frischko, citado por el medio The First News.

En su afán de encontrar respuestas a esta situación, el regidor rebuscó entre los archivos de certificados de nacimiento y comprobó así que las historias que cuentan los ancianos eran verdad.

"Nacen niñas de manera permanente, y los nacimientos de niños son raros. No será fácil explicar este enigma", comentó Frischko, quien tiene dos hijas.

Rafal Ploski, jefe del Departamento de Genética de la Universidad Médica de Varsovia, ha aceptado investigar el asunto. Comenzará con el estudio de los certificados de nacimiento del pueblo y luego averiguará si los progenitores tienen algún tipo parentesco, aunque sea remoto.

"El siguiente paso será entrevistar minuciosamente a padres e hijos, estudiar las condiciones medioambientales. Solo entonces se podría dar con una pista", explicó el experto.