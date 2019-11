Un hombre busca hogar para las mil gallinas que compró por error en Internet

¿Sabes ese momento en que le das al botón de “comprar” en la red y al instante siguiente te das cuenta del tremendo error que acabas de cometer? La siguiente historia nos recuerda que incluso en un mal día, siempre hay alguien que tiene uno peor. Un hombre se llevó a casa 1.000 gallinas por accidente.

Lo ocurrido tuvo lugar el fin de semana en Hamilton (Nueva Zelanda). Un hombre llamado Steve Morrow se encontraba en la página de ventas y subastas Trade Me que opera en el país,indica Gizmodo.

El anuncio en cuestión decía que una pequeña granja con sede en Massey, West Auckland, estaba cerrando y necesitaba estar desocupada para el lunes. “Como medida de urgencia, necesitamos mover aproximadamente 1000 gallinas”, zanjaba la descripción.

Morrow decidió hacer una oferta a lo que creía que era una sola gallina. Además, una oferta a la baja de 1,50 dólares. Sin embargo, su sorpresa llegó segundos después, cuando resultó ganador de la subasta y el vendedor, Matthew Blomfield, le dijo que había comprado las 1.000 gallinas por ese módico precio.

El hombre no daba crédito, y según ha contado a los medios locales, “pensaba que el mejor postor podría tomar tantas aves como quisiera y que el vendedor continuaría subastando al resto de ellas hasta que se hubieran agotado”. De hecho, ha explicado que introdujo hasta 20 dólares para que la página subiera su apuesta automáticamente. Según Morrow:

Cuando se cerró la subasta, pensé ‘esto es genial’, podría tomar tantas aves como quisiera. Pero cuando hablé con el hombre y me dijo que era por 1000 gallinas ... dios santo, me quedé atónito. He leído hasta tres veces el anuncio y la redacción era confusa.

Blomfield en cambio tiene claro que el anuncio no daba lugar a error, “se mencionaba hasta en tres ocasiones “1000 gallinas”, es muy difícil equivocarse”.

Así las cosas, ¿qué haces cuando compras por error 1.000 gallinas? Morrow no lo tiene nada claro, y el hombre ha publicado un post desesperado en redes sociales pidiendo ayuda para volver a colocar sus 1000 gallinas, y lo cierto es que hasta ahora parece que ha obtenido una gran respuesta.

“La reacción en las redes sociales ha sido tremenda y abrumadora. Publiqué el post porque realmente quiero que las gallinas vivan. El anuncio en la subasta fue un poco confuso pero ahora que son mías quiero que estén seguras”, zanjó el afortunado.