“Tu cuerpo lo manejas tú” fue lo que una pequeña de 5 años aprendió y se lo hace saber a todos

Esta pequeña se llama María y tiene 5 años, se volvió viral en redes social tras la difusión de un video que publico su padre, el comandante español Raúl Massana. En este video la pequeña explica concepto como el consentimiento y tener claro que “No, es una palabra muy importante” y “Tu cuerpo lo manejas tú”.

En el video se puede ver de inicio con su papá quien le pregunta a su hija sobre un libro recomendado en el colegio. Este libro se llama “Tu cuerpo es tuyo”, de la autora e ilustradora de libros infantiles Lucía Serrano, en el cual habla de la educación sexual y esta dirigido al publico infantil, en el cual se pretende prevenir abusos y contactos no deseados.

Ella explica todo lo bien que ha aprendido

“Va de que tu cuerpo es tuyo y de que la palabra ‘no’ es muy importante”, esto es lo que la pequeña comenta en el video al respecto del libro. María también explica que “las partes privadas” son esas que suelen estar tapadas con ropa”

“Tienes que decir ‘no’ una vez y, si el que te está molestando no te hace caso, se lo dices a un adulto o adulta”, agrega.

“Como cuando te dan un abrazo, tú no quieres y ya has dicho que no. Por ejemplo, si hay algún coche y vas a cruzar una calle, a lo mejor tus padres te cogen rápidamente de la mano sin preguntar”.



Esta pequeña también habló sobre la importancia de hablar con una persona mayor que sepa escuchar, y si es “una cosa importante y no te hace caso, se lo dices a un adulto que sí te haga caso”.

María nos ha enseñado mucho

Para finalizar con el tema María concluye reflexionando de que “hay algunas veces que quieres decir ‘no’”, pero “no te sale la palabra porque no la quieres decir, te da un poco de vergüenza”.

En su discurso demuestra la gran afectividad de la educación sexual en las escuelas, lo que buscan es poder enseñar sobre la importancia del consentimiento y el respeto hacia tu cuerpo.

Este video supera el millon de reproducciones en Twitter y ha generado un gran numero de respuestas, donde en su gran mayoría son las felicitaciones a la pequeña María por mostrar la importancia de enseñar ese tipo de temas en todos los colegios.