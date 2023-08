TikTok: Viajó con su novio por Europa pese a que él le fue “infiel” y creó un video para la despedida

HERMOSILLO, Sonora.- Muchas veces las personas al saberse engañadas por la persona que aman deciden terminar su relación y tomar su distancia debido al gran dolor.

Sin embargo, una mujer en TikTok dio una lección a la persona que más amo y en medio de un viaje dio señales de que estaban por terminar.

Viral

Según ‘Bdazzle’, quien no da muchos detalles personales sobre su vida, su exnovio la había estado engañando durante toda la relación: él se iba a hurtadillas con un amigo, a encontrarse con mujeres y mantenía relaciones fugaces mientras ella estaba desplegada a un lado.

“Fui a un viaje de 9 semanas por Europa con mi novio que me ha estado engañando durante toda nuestra relación. Lo descubrí el día anterior y no quería hacerlo… perder miles de dólares en gastos de cancelación,” dijo ‘Bdazzle’, ya que las vacaciones por Europa (viáticos, alojamiento y paseos) no costaban nada barato.

¿Qué hizo ella? La joven decidió tomar fotos al estilo ‘carrete’ y preparar unas notas que escondían mensajes ocultos; ella las colocaba delante de su expareja para crear una especie de encuadre creativo. De hecho, habían visitado lugares paradisiacos del viejo continente en medio de las fotografías, como el Tower Bridge de Londres, el reloj Big Ben y las Casas del Parlamento.

“Él no sabe que yo sé que me está engañando… le dije que estaba haciendo un carrete de todas las cosas dulces que había hecho por mí y que sería una sorpresa para mí ¡El fin del viaje!”, relató ella.



El video rápidamente se viralizó y acumula más de 1.7 millones de reproducciones y cientos de comentarios de usuarios sorprendidos por la historia.