TikTok: Una mujer rompe con su novio mientras él se tatúa su nombre

HERMOSILLO, SON.- En el mundo del enamoramiento, las demostraciones de afecto pueden llevar a acciones drásticas. Algunos eligen perforarse, obsequiar lujosos regalos o incluso tatuarse el nombre de su pareja como un símbolo eterno de amor.

Sin embargo, para Jonathan, un joven creador de contenido muy popular en redes sociales, su gesto romántico se convirtió en un giro inesperado y doloroso.

Jonathan decidió inmortalizar su amor tatuándose el cuello con una frase que encapsulaba sus sentimientos hacia su novia.

Compartió este momento íntimo en un video que rápidamente se volvió viral en TikTok, alcanzando más de 61 millones de reproducciones y generando miles de comentarios de simpatía por su situación.

Lo que comenzó como un acto de amor se transformó en una experiencia desgarradora cuando, durante el proceso de tatuaje, su novia decidió terminar la relación a través de una llamada telefónica.

"La neta es que yo no quiero nada contigo. Por favor, no me vuelvas a buscar. Bye", se alcanzó a escuchar en la llamada.