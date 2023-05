TikTok: “Tiene que estar bromeando” Terminó con su pareja y este le envió la cuenta de todo lo que pagó durante el noviazgo

HERMOSILLO, Sonora.- Cuando las parejas se separan suele haber cierta tristeza después de compartir tantas experiencias juntos.

Sin embargo, el exnovio de una joven decidió llevar las cosas a un nivel impensado, pues le envió a una cuenta que incluye todo lo que pagó durante el noviazgo.

Viral

"No me conformo con una relación 50/50 donde mi ex escribió todas las veces que comimos fuera y tengo que pagar como si no estuviera en una relación”, escribió la chica.

En el clip, se puede ver una lista con los lugares visitados por la pareja, lo que hicieron e incluso cuánto se pagó. En el listado, se aprecia también que el joven no dudó en cobrar la gasolina que utilizó para movilizarse junto a su entonces pareja.

La cuenta total que la joven deberá pagar a su ex suma 500 dólares y, aunque no indica cuánto tiempo estuvieron juntos, lo cierto es que muchos en los comentarios celebraron que hubiera terminado antes que la factura subiera más.

El video acumula más de 2 millones de reproducciones y generó cientos de comentarios de personas que estaban desacuerdo con la situación y otros tantos que les pareció divertida la historia.