TikTok: “Spiderman” ayuda en un accidente de tránsito y se hace viral

HERMOSILLO, Sonora.- En la plataforma de TikTok podemos encontrar contenido muy variado y situaciones divertidas que nos dejan con una sonrisa en el rostro por su peculiaridad.

Por ello, ahora un nuevo video llamó la atención de los usuarios, pues aparentemente 'Spider-Man' fue de gran ayuda durante un accidente.

Viral

En el principio del video podemos ver como un hombre corre hacia un accidente automovilismo que acababa de ocurrir.

Segundos después podemos apreciar que es un hombre nada más y nada menos que vestido del famoso 'Hombre araña' y que va al “rescate”.

"Llego Spider-Man a salvar" se le puede escuchar decir al hombre mientras hace una toma de su vestimenta y del choque.



Como era de esperarse, el video rápidamente se viralizó y acumula más de 400 mil reproducciones y cientos de comentarios divertidos en la mencionada plataforma.

"El señor: no me van a creer que me ayudo Spider-Man", "un choque y llegó Spider-Man a grabarlo JAJAJAA", "Ese momento lo esperó toda su vida", son algunos de los comentarios que se leen.