TikTok: Se anima a nadar con tiburones al interior de una jaula y casi ocurre lo peor“me asusté”

HERMOSILLO, Sonora.- En redes sociales se viralizó la experiencia de una joven que se animó a nadar con tiburones blancos al interior de una jaula.

Todo quedó grabado en un video que subió a TikTok para mostrar su aventura.

Viral

“Si te gusta la adrenalina, es una experiencia que tienes que hacer”, empezó diciendo la tiktoker de origen argentino. Ella detalló que, para llegar al lugar de la actividad, tuvo que viajar dos horas en auto y luego hacer un breve recorrido en barco, para así acercarse a la isla en donde viven los animales.

Al llegar al área en cuestión, quienes participan del nado con tiburones deben ponerse el respectivo traje de buceo y todos los implementos de seguridad.

De esta manera, y con ayuda de varias carnadas, la joven pudo llegar a ver hasta cinco tipos diferentes de escualos.

La jaula, indicó la usuaria, tiene una capacidad máxima de cinco personas y puede estar bajo el agua entre 10 y 20 minutos. Tras ello, muestra lo cerca que estuvo de los animales, en una escena que causó asombro entre los usuarios.

En cierto momento, se observa que uno de los tiburones se acercó bastante a la jaula en donde estaba Antara. “Tengo que admitir que me daba un poco de miedo cuando tiró a morder la carnada y se acercó tanto al agujero de la jaula. Me tiré para atrás porque me asusté”, recordó la tiktoker.

A pesar de ser una experiencia que aparenta ser demasiado aterradora, no dudó en recomendar la actividad. “La verdad es que lo que sentí adentro de esa jaula fue increíble y se lo recomiendo a todo el mundo”, concluyó.