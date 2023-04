TikTok: Recolector de basura se niega a vender a su perrita y su respuesta conmueve en redes

HERMOSILLO, Sonora.- Bien dicen que las mascotas son los mejores amigos del hombre y el lazo que se forma entre ellos es inigualable.

Claro ejemplo es la historia de un recolector de basura quien se negó a vender a su mascota por una gran suma de dinero.

Viral

Mediante un video en TikTok se puede apreciar que un influencer se topó con un recolector de basura y se dio cuenta de que llevaba una mascota con él.

El usuario le preguntó si estaba en venta su mascota, pero obtuvo una respuesta negativa. Con el objetivo de ‘hacerlo entrar en razón’, o al menos eso pensaba, lo “incentivó” con dinero para ver si así lo convencía.

Primero le ofreció 10 dólares, luego subió a 20, pero al no obtener respuesta positiva, le hizo una última oferta: 100 dólares. ¿Qué dijo el recolector? Estuvo firme en su postura y se negó una vez más a vender a su fiel compañero. “Ni así me dé 200, no lo vendo”, responde el recolector.

El joven le siguió persuadiendo para que lo vendiera, pero sus esfuerzos fueron en vano.

“Es que el dinero no me acompaña, el dinero se va. La plata no me cuida, la plata no me sigue, no me pide quesito”, finalizó.



Como era de esperarse, el video rápidamente llamó la atención de los usuarios y acumula miles de reproducciones y cientos de comentarios que personas conmovidas por la historia.



Te puede interesar: Quinceañera deja atrás la limosina y posa orgullosa en el tráiler de su papá