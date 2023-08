TikTok: "Por no invitarlo" Perro se roba la piñata de un cumpleaños

HERMOSILLO, Sonora.- Recientemente, se volvió viral en TikTok un divertido video donde un perrito es protagonista y hace de las suyas al jugarles una travesura a las personas que disfrutaban de una piñata.

Viral

En el video compartido por la cuenta @yosoycesarmoreno0 se puede apreciar este momento en lo que parece ser el patio o jardín de una casa, una niña está en su turno para golpear la piñata que parece está a punto de romperse.

La escena es observada por los demás invitados al festejo y por un perro que se encuentra en la casa de al lado mirando atentamente la piñata que se balancea en su dirección, todo parece ir bien, el objeto incluso pasó en más de una ocasión cerca del cachorro sin problema.

Sin embargo, en un momento, el animalito, decide que quiere todo el botín para él solo, así que procede a pescar la piñata con su boca y llevársela ante la mirada incrédula de las personas y las posteriores risas que esto desencadenó.

Como era de esperarse, el video rápidamente llamó la atención de los usuarios y acumula más de 300 mil reproducciones y cientos de comentarios de usuarios que tomaron con humor la escena.

"firulay: con que armaron fiesta y no me invitaron, pues ahora vas a ver, te voy a hacer una que no se te olvidará nunca más", "El firu: Si yo no voy a la piñata, la piñata viene ami", "por no invitarlo a la fiesta ya mejor para la otra lo invitan jajaj", "Hermoso e inteligente firulais", "otra más de firulas" son algunos de los comentarios que se leen.