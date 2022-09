TikTok: Pensó que tenía un barro, ¡y era un tumor!

A través de TikTok, circula un video por parte del usuario Alonso Castillo, quien inicia su grabación diciendo: "Me salió una espinilla enterrada, que fue creciendo".

A través de la grabación se puede apreciar una erupción en la sien del joven. Según Alonso, no le parecía nada fuera de lo normal, debido a que se veía amarillo, lo cual fácilmente confundió con acné.



Fui a consultar con médicos y al parecer era un absceso, me recetaban medicamentos pero no disminuía de tamaño"