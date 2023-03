TikTok: Pareja se entera de que eran primos cuando tenían 10 años de esposos

HERMOSILLO, Sonora.- Imagina que estás felizmente casado con tu pareja y llevan una vida tranquila de matrimonio y de repente se entera de una información que desconocían y que jamás imaginaron.

Eso fue lo que le sucedió a una pareja, quienes después de 10 años de casados se enteraron de que eran familia.

Celina Quiñones y Joseph celebraron su matrimonio hace 17 años en Denver, Colorado, Estados Unidos, y su historia comenzó hace un par de años: “me casé con mi esposo en 2006… sin pensar en nada, tenemos tres hijos… ven a descubrir que éramos parientes y primos”.

El video muestra una captura de pantalla de la ascendencia compartida de marido y mujer, la cual indica que existe una coincidencia de 62 cM o centimorgan (unidad para medir el vínculo genético) lo que, según Celine, es una muestra que comparten un antepasado de ocho generaciones atrás.

La tiktoker no podía creer lo que acababa de enterarse: “fue devastador… yo estaba como, ‘bebe, estamos relacionados. Por ejemplo, ¿se supone que debemos estar juntos? Esto es extraño’. Realmente me asustó”.

Tras el natural shock inicial, los esposos y primos han aceptado la verdad que ya no les incomoda ni complica su día a día: “amo a mi primo y no tendría de otra manera que me casé por accidente”, finalizó.

Como era de esperarse, su historia rápidamente llamó la atención de los usuarios y acumula miles de reproducciones.