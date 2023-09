TikTok: Niño le pide a su padrastro que le dé su apellido y su reacción conmueve en redes sociales

HERMOSILLO, Sonora.- Muchos pequeños crecen si un padre o una madre presentes y a la hora de formar una familia con un padrastro o una madrastra puede ser una situación difícil y complicada

Sin embargo, una conmovedora historia se viralizó en TikTok, donde un pequeño no dudó en demostrarle el gran amor que le tenía a su padrastro y le hizo una tierna petición.

Viral

En el video, el niño entrega una carta a su padrastro mientras su madre graba la escena. La reacción del hombre al abrir el regalo revela el profundo vínculo que comparten, que es tan fuerte como el de un padre e hijo.

A medida que el hombre lee la carta, las emociones se desbordan y rompe en llanto. El joven le expresa en la carta que lo considera su padre y le solicita usar su apellido como una forma de honrarlo.

“Para mi padrastro, no me diste el regalo de la vida, pero la vida me dio el regalo de tenerte. Gracias por amarme como a tu propio hijo y por casarte con mi mamá. Me gustaría honrar y compartir tu apellido”, lee el hombre en voz alta.



Como era de esperarse, el video rápidamente llamó la atención de los usuarios y acumula más de 6 millones de reproducciones y cientos de comentarios emotivos.