TikTok: Niño enamora con un video donde muestra que es todo un rockstar

HERMOSILLO, Sonora.- Hoy en día los pequeños del hogar no solo escuchan las canciones infantiles, sino que les llaman la atención los temas que se encuentran en tendencia.

Como es el caso de un pequeño que cautivó en Tiktok al mostrar lo mucho que le gusta el rock.

Viral

Mediante la cuenta @ferperegriina publicaron el famoso clip donde se puede escuchar cómo el niño prefiere una de las famosas canciones de Kiss en vez de escuchar música infantil, la canción que en particular le gusta es "I Was Made for Lovin' You".

El pequeño se pone a bailar y a disfrutar de la melodía mientras baila y come feliz.

Como era de esperarse, el video rápidamente se viralizó y acumula más de 8 millones de reproducciones y en los comentarios la mayoría de los usuarios se sintieron identificados con la emoción del pequeño.