TikTok: Mujer tendrá relación a distancia y hace firmar a su novio documento donde lo demandará si la engaña

HERMOSILLO, Sonora.- Se volvió viral en TikTok la historia de Devon Motley quien contó a los usuarios su peculiar ‘contrato’ donde ella y su pareja firmaron para tener una relación a distancia.

Viral

Devon y Geren compartieron en la mencionada plataforma el momento en que firman un documento para cubrirse en caso en la relación termine mal.

“Ambas partes deben hacer lo siguiente: todos los problemas con la parte contraria deben comunicarse a la atención de la parte en cuestión… las discusiones deben resultar en una resolución, una disculpa y una acción final de afecto (la larga distancia requerirá que se envíe algún tipo de obsequio a la casa de cada parte)… la ubicación siempre debe ser activada. Cada llamada vista debe ser respondida. Debe llamar, al menos, una vez al día. Manténgase en contacto continuo durante todo el día. Ofrezca siempre una tranquilidad extra”, se lee en el contrato.

 

Sin embargo, el documento no es vinculante dado que no está certificado por un notario, por lo que, en los hechos, no podrían demandarse.

Como era de esperarse, el video rápidamente llamó la atención de los usuarios y acumula miles de reproducciones y cientos de comentarios con opiniones encontradas.

“Increíble, desearía haber hecho esto”, “chica, voy a necesitar esto”, “lo de la ubicación es una locura”, “quiero decir que esto es muy extra para mí porque si tienes un buen socio esto no debería ser necesario”, “comportamiento psicótico”, son algunos de los comentarios que se leen.