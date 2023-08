TikTok: Mujer presume de manera irónica lo que puede hacer con la pensión alimenticia

HERMOSILLO, Sonora.- Llegó a TikTok una tendencia de videos en donde las mujeres expresan sus inconformidades en el tema de la pensión alimentaria y justamente un nuevo video retracta de manera irónica dicha situación.

Muchas son las mujeres que a través de redes sociales se han quejado de las pensiones tan bajas que sus hijos reciben, ya que pueden ser de 200 pesos al mes, que como cualquiera sabe, no alcanza realmente para muchas cosas.

Por ello, mediante el usuario @alisuvf compartió las cosas que puede hacer con el dinero que recibe al mes del papá de su bebé.

Viral

Al principio del video se puede ver una foto de ella y su bebé junto con una captura de pantalla de un depósito de $300, aparentemente lo que le 'alcanzaría' para poder hacer las siguientes actividades.

La mujer comienza por llevar a su hijo al cine y a unos juegos para que se divierta, seguido de un viaje todo pagado a Machu Pichu en Perú, claro, también compraron algo de comer.

Con el dinero que quedaba se fueron a pasear en cuatrimoto y finalmente tomaron un té, todo esto con la pensión que cada primero de mes les da a ella y a su hijo.

Como era de esperarse, el video rápidamente se viralizó y acumula más de 1.7 millones de reproducciones y cientos de comentarios de personas que no podían creer lo poco que le daban de pensión.

"Se me hace irreal que den 300", "Hasta sobro 250 pesos", "los que dicen que solo es para el niño y no para la mamá, les recuerdo que fácilmente eso se gasta en una cita al médico cuando se enferman", "Nombre no se vaya a quedar pobre", "No puedo creer que haya gente así", son algunos de los comentarios que se leen.