“Me voy a quedar sola”: Mujer llora porque no tiene novio

HERMOSILLO, SON. - Una joven llamada Pilar se encuentra en medio de una profunda crisis existencial mientras su prima, Gema, decide grabar el momento. En el video, Pilar se muestra visiblemente emocionada, llorando y lamentándose por su falta de un novio.



Pilar, quien está junto a su madre en el momento de la grabación, busca respuestas a su soledad y expresa su deseo de tener un novio. "Tampoco tengo novio", se escucha decir a Pilar, a lo que su madre responde con una pregunta intrigante: "¿Y para qué lo quieres?". Pilar responde, "porque estoy más sola que la una. Todos están acostados con sus parejas, y yo estoy sola".



La madre, tratando de mantener la calma y consciente de que hay gente durmiendo en la casa, le pide a Pilar que baje la voz. Sin embargo, Pilar sigue la platica con un toque de humor.



"Me voy a quedar sola con mis 7 gatos... Bueno, no gatos, porque no me gustan... mejor perros".