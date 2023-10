TikTok: Mujer hace una fiesta para exponer a su novio infiel y se vuelve viral

HERMOSILLO, Sonora.- Recientemente, se viralizó un video donde una joven sorprendió a su novio y a todos los invitados de una fiesta, luego de que lo descubrió siendo infiel y quiso exponerlo con todos.

Este incómodo momento fue grabado y se ha vuelto tendencia en redes sociales, donde ha generado todo tipo de reacciones.

Viral

Aparentemente, la joven decidió hacer una fiesta de cumpleaños para su novio, pese a que descubrió su infidelidad, para poder exponerlo enfrente de todos sus conocidos.

“Esta es para ti” dijo la joven, cuando comenzó a cantar la canción Infiel de Daniel Calderón y Los Gigantes, ante la confusión de su pareja y los invitados, por lo que la mujer confrontó al hombre y reveló que ya sabía de su infidelidad con su prima.

“¿Qué creíste que nunca me iba a dar cuenta de que me engañabas con mi prima? En este celular están todos los mensajes que prueban la infidelidad de ellos dos, se pueden retirar, eres un mentiroso, porque no quieres aceptar las cosas”, dijo la mujer.

Como era de esperarse, el video rápidamente se volvió viral en las redes sociales y acumula miles de reproducciones y cientos de comentarios donde los usuarios celebraron que este hombre infiel fue descubierto y quedó expuesto frente a sus amistades.