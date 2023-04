TikTok: Mujer divorciada hace sesión de fotos quemando su vestido de novia y se vuelve viral: "sobreviví"

CAROLINA DEL NORTE.- Una divorciada prendió fuego a su vestido de novia e inmediatamente se robó la atención de los usuarios de Internet, pues compartió el momento en un controvertido video de TikTok que le generó mucho calor.

Lauren Brooke, madre de dos hijos, atrajo al menos 6 millones de espectadores y muchísimos críticos en su video publicado el 26 de marzo.

Me han llamado narcisista y buscadora de atención, y la gente dice que yo era el problema”, dijo Brooke. “La sesión de fotos no estaba celebrando el divorcio en sí, estaba celebrando el hecho de que sobreviví”, dijo la mujer.

Brooke, de 31 años, se enamoró de su exesposo cuando los dos asistían a la misma iglesia bautista y la joven pareja se casó en octubre de 2012. Sin embargo, el matrimonio se fue deteriorando, en parte debido a las exigencias del trabajo anónimo de su esposo en la Guardia Nacional del Ejército, informó el NY Post.

“Puede ser difícil ser la esposa de un militar… Las presiones de su trabajo ponen a prueba el matrimonio”, se lamentó.

Una montaña rusa de emociones

De acuerdo a las leyes de Carolina del Norte, una pareja debe estar separada legalmente durante un año y un día antes de poder divorciarse.

Después de nueve años de matrimonio difícil, en septiembre de 2021 Brooke, harta, presentó los documentos de separación, pero aún esperaba que las cosas se arreglaran.

El año fue "una montaña rusa emocional" y terminó con el divorcio finalizado en enero.

Ante esto, Brooke decidió pasar página quemando los restos de su matrimonio fallido, e incluso llevó a su nuevo novio al espectáculo.

Con su madre fotógrafa profesional detrás de la cámara, Brooke prendió fuego a su vestido de novia.

¿Qué más iba a hacer con mi vestido de novia? No se podía devolver y no me gustaría dárselo a mi hija, no después de cómo terminó. Entonces, ¿por qué no quemarlo?, explicó Brooke.

Un fénix renace de sus cenizas

Con sus tacones altos, también pisoteó fotos de ella y su ex en sus tiempos más “felices”.

“Fue genial verla reír: el año había sido extremadamente difícil, con tantas emociones tratando de navegar por una nueva normalidad”, dijo su madre, Felicia.

No obstante, las cosas se encendieron más una vez que Brooke subió las fotos a TikTok.

Esto grita bandera roja”, dijo una persona. “Alguien está amargada”, criticó otra, en algunos de los miles de comentarios que recibió.

Brooke dijo que recibió mensajes de personas que la llamaban gorda, “lo cual es gracioso porque tengo talla 2”: "Mucha gente piensa que quería venganza, y yo estaba como, 'Si quisiera venganza, hay un millón de otras formas en que podría haberlo hecho'", bromeó.

Una nueva relación

Brooke y su novio actual, Jonathan, se conocieron cuando ambos deslizaron el dedo a la derecha en Tinder en febrero.

Ella es una mujer maravillosa e increíble y quiero estar allí para apoyarla como pueda”, dijo.

Sin embargo, Brooke no se apresurará a regresar al altar en el corto plazo, según mencionó: “Honestamente, no sé si me volveré a casar”, dijo Brooke. “Sólo estoy en un lugar donde estoy feliz, estoy contenta y ya no estoy triste ni desconsolada. Me estoy enfocando en mí, mis hijos y mi relación actual”.

