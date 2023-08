TikTok: Mujer denuncia que le negaron la visa estadounidense por ser 'joven y exitosa'

HERMOSILLO, Sonora.- Una mujer se viralizó en TikTok al denunciar que le negaron la visa para Estados Unidos por ser muy “exitosa”.

La joven iba muy confiada en que le iban a aprobar la vida porque cumplía con todos los requisitos y tenía la documentación necesaria; sin embargo, todo termino mal.

Viral

Mediante su cuenta @nahirelysperalta la mujer segura que durante la entrevista en la embajada no le creyeron que tenía su propia empresa ni la cantidad de ingresos que dijo debido a que es muy joven y tampoco le permitieron profundizar en sus respuestas para comprobar que era cierto todo lo que dijo.

Sobre las preguntas que le hicieron en la entrevista, Nahirelys señaló que le cuestionaron cuál era el motivo de su viaje, a lo que respondió que negocios y turismo, pero cuando le preguntaron sobre su trabajo y contestó que era directora de su propia empresa, el oficial consular puso cara de incredulidad y más adelante le volvió a cuestionar quién cubría sus gastos.

"Su respuesta fue esta: ¿Y como es posible que tú tan joven eres directora de la agencia?, entonces yo le conté esto de que me gradué joven, trabajé y abrí la empresa, pero me miro así como de no te creo (...) La otra pregunta fue ¿Viajaste hace poco, le dije sí, estuve en Madrid y me dice: ¿Y quién cubre todos estos gastos?, luego me pregunta por mis ingresos, le dije el monto y me mira así como que no lo puedo creer, no creo que seas tú la dueña de la empresa", recordó la joven.

A final de su video, la joven señaló que no es su intención irse a vivir a Estados Unidos porque si no buscaría otras formas, pero consideró que por este tipo de cosas muchas personas prefieren irse de forma indocumentada, pues cuando tratan de hacer las cosas bien y presentar su documentación en orden, les niegan la visa.

Como era de esperarse, el video rápidamente llamó la atención delos usuarios y acumula más de 47 mil reproducciones y cientos de comentarios de personas contando experiencias similares.