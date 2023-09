TikTok: Mujer asegura que por celos es capaz de derribar la puerta del trabajo de su pareja

HERMOSILLO, Sonora.- Se volvió viral una mujer en TikTok después de confesar lo que es capaz de hacer cuando tiene celos y sorprendió a los usuarios.

Viral

Las inseguridades en las personas provocan que realicen acciones que no siempre son las mejores, como es la siguiente historia.

Mediante la cuenta @tendenciaspopmx fue donde se dio a conocer esta escena y ahí una mujer comentó que si un día su pareja no aparece, lo buscaría, hasta llegar a su paradero: "No me importa en donde esté".

La mujer agregó que en el trabajo de su novio ya todos la conocen, incluso "el patrón", por lo que para ella es normal buscarlo en el lugar y aseguró es capaz de derribar la puerta del sitio.

La joven también comentó que ha recibido malos tratos por parte de los compañeros de su novio y en ocasiones le han llegado a cerrar la puerta.

"Luego me cierran la puerta, ya no me dejan entrar, pero yo aun así la derribo y entró. Eso tiene que hacer hermanas, no se deben de dejar", se le escucha decir.

El video rápidamente se viralizó y acumula más de 72 mil reproducciones y cientos de comentarios.