TikTok: Mamá presume que no le compró útiles escolares a su hija por ir a ver a Taylor Swift

HERMOSILLO, Sonora.- Con el anunció las presentaciones de la cantante Taylor Swift en México, muchos fanáticos hicieron de todo con tal de conseguir boletos para lograr ir a su presentación.

Sin embargo, quien se llevó el asombro de los usuarios fue una madre de familia quien confesó en TikTok que no le compró útiles escolares a su hija para este nuevo ciclo escolar, pues prefirió gastar el dinero en ir a ver a su artista favorita.

Viral

Mediante la cuenta @michellet1802 compartió el video donde aparece su hija corriendo hacia la puerta de salida de la escuela y explicó que tal vez este año la pequeña no tendrá útiles escolares nuevos, pero lo importante es que ella va a ir a ver por a primera vez a Taylor Swift.

"Tal vez no lleves útiles nuevos, pero tu mamá irá a ver a Taylor Swift", se lee en el clip.

Como era de esperarse, la publicación ocasionó cientos de reacciones entre los usuarios, quienes apoyaron a la joven mamá y comentaron que a su hija todavía le quedan muchos años de estudio, pero tal vez la cantante no vuelva a venir en mucho tiempo y otros tanto que la criticaron por su accionar.

"Prioridades, los útiles se pierden, el recuerdo de taylor dura por siempre", "A ella le quedan años de escuela y no sabemos cuándo va a regresar Taylor", "chale y yo decía que mis papás no me querían", "yo cuando sea madre", son algunos de los comentarios que se leen.