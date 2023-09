TikTok: Maestra confronta a sus alumnos por hallazgo de excremento en el salón y se hace viral

Ciudad de México.- Una maestra, conocida como @karliitapuga en la plataforma de TikTok, se convirtió en el centro de atención de las redes sociales después de compartir un video que mostraba un inusual incidente en su salón de clases. En el video, la maestra confronta a sus alumnos por la presencia de excremento cerca de una banca, generando una serie de reacciones variadas en las redes.

El video muestra a la docente reuniendo a sus alumnos en el salón para cuestionarlos sobre la inesperada aparición del excremento. Con un tono serio, la maestra pregunta a los niños quién fue el responsable, pero a pesar de su insistencia, ninguno de los alumnos revela la identidad del culpable.

La maestra adopta una actitud comprensiva y menciona que los accidentes pueden ocurrir a cualquiera. A pesar de su preocupación por la situación, los niños se unen para limpiar el área sin identificar al responsable. La maestra recoge el excremento y lo desecha adecuadamente.

La publicación de @karliitapuga en TikTok generó una amplia gama de reacciones en las redes sociales. Algunos usuarios tomaron la situación con humor y lanzaron comentarios burlescos, mientras que otros recordaron las estrictas reglas que solían enfrentar cuando eran estudiantes, particularmente en lo que respecta a los permisos para ir al baño.

Yo digo que fue la maestra", "Con esa voz hasta a mí me daría miedo decir que fui yo", "Yo sospecharía de las niñas que traen falda", "Me acuerdo cuando una vez me hice pipí frente de la clase porque la maestra no me dejó ir al baño", y “Me muero si me pasa eso”, opinaron algunos.