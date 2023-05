TikTok: Madre soltera explica por qué hubiera querido ser papá en vez de mamá y genera debate en redes

HERMOSILLO, Sonora.- En TikTok una mujer generó cientos de opiniones dividas después de enumerar las razones por las que, asegura, le hubiera gustado ser papá en vez de mamá.

Viral

La joven acostumbra a subir videos contando su experiencia siendo madre soltera y las adversidades que vive. Por ello, ahora explicó por qué el rol de padre es “más fácil” de lo que se cree.

“Me hubiera encantado ser padre y no madre. Separarme y estar tranquilo de que mi hijo está tranquilo porque está con su mamá. Tener el tiempo suficiente para ir al gimnasio, a trabajar y salir con amigos sin ni una preocupación. Y mi parte favorita, irme a dormir hasta tarde sin que me despierten”, comentó.

El video rápidamente se viralizó y acumula más de 4 millones de reproducciones y cientos de comentarios de personas que estaban de acuerdo y personas que están en desacuerdo.

“¿alguna más lloró?”, “me sacaste una lágrima”; “para ninguno es fácil”, “hay padres que son mejores que las mamás”; “no todos los hombres son iguales”; “estoy totalmente de acuerdo”,“Yo no lo cambiaría, amo a mi niña”; “a mí también me hubiera gustado”; “¿alguna más lloró?”; “A pesar de todo, me encanta ser madre y estar 24/7 con mi hija. Lo mejor tengo yo, él no”; son algunos de los comentarios que se leen.