TikTok: Madre azota a su hijo por abandonar a su esposa embarazada para irse con otra

HERMOSILLO, Sonora.- Muchas madres de familia buscan el bienestar de sus hijos y su amor es incondicional; sin embargo, eso no significa que deban solapar las malas conductas que ellos tienen.

Por ello, ahora se volvió viral en TikTok un video donde relatan una lección que le dio una madre a su hijo, pues lo cachó siéndole infiel a su esposa embarazada.

Viral

En redes sociales circula el video que muestra el tremendo correctivo que esta señora le aplicó a su descendiente, para que no se pasara de listo con la futura madre de su hijo.

Según el medio La Razón este incidente captado por una cámara de seguridad ocurrió en 2021, en los últimos días se ha vuelto nuevamente viral.

En aquel año, el hombre infiel fue identificado como Joaquín o “Quikín”, un hombre casado que estaba a punto de convertirse en padre. Su esposa tenía 5 meses de embarazo.

“Quikín” se comportaba extraño. Usualmente, llegaba siempre tarde a casa, justificándose que tenía que trabajar tiempos extras y así obtener más dinero para poder mantener a su familia.

Sin embargo, su progenitora no le creía ese cuento, así que decidió seguirlo y fue así como descubrió la verdad.

La señora decidió investigar a su hijo Joaquín, para comprobar si decía la verdad. Un día lo siguió a su trabajo y se llevó tremenda sorpresa.

Y es que su hijo no fue a laborar, en cambio, se dirigió a un hotel, al cual ingresó acompañado de otra mujer que no era su esposa.

Ante esta situación, la mujer contrató a unos hombres para que le dieran una lección al infiel.

“Tienes a una buena mujer en tu casa y buscas a otro en otro lado, imb*cil. Quieres más mujeres y no puedes ni con una. Aprende a respetar tu hogar. ¡Tu mujer está embarazada”, le reclamaron.

Como era de esperarse, el video rápidamente llamó la atención de los usuarios y acumula más de 400 mil reproducciones y cientos de comentarios.