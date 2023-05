TikTok: La peculiar reacción de una mujer al probar mondongo por primera vez

HERMOSILLO, Sonora.- Una pareja en TikTok decidieron viajar y conocer nueva gastronomía. Sin embargo, la mujer no estaba muy acostumbrada a el sazón latino.

Viral

Desde la cuenta @sophiaymauro, se puede apreciar que la pareja viajó a Argentina para probar la variedad de carnes a la parrilla y la chica decidió probar un guiso de mondongo bien sazonado.

El momento de la degustación llegó y Sophia se puso al ruedo con el plato típico. Eso sí, ella estaba consciente de que el mondongo que era un producto directo del estómago de la vaca, lo cual no la molestó. Ella dio los primeros mordiscos y su rostro pronto reflejaría completo asombro: “Esto está muy rico”, dijo de buenas a primeras.

La estadounidense no había probado un plato así antes, así que trató de apresurarse mientras su novio la filmaba en todo momento: “100 puntos sobre 10″, no paraba de valorar lo que había comido. Segundos más tarde, ella dio a conocer que ‘come de todo’ y que no es realmente muy quisquillosa cuando la invitan a comer.



Sus 135 mil seguidores quedaron satisfechos por la experiencia, pues este pedacito de clip sería uno de los tantos que comparten ella y su pareja argentina.