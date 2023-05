TikTok: "La insultó un cliente y la hizo llorar" Mujer revela mala experiencia trabajando en Office Depot

HERMOSILLO, Sonora.- En la plataforma de TikTok podemos encontrar contenido muy variado y de situaciones desagradables que viven las personas en su día a día.

Por ello, ahora una joven identificada como Chio San dio a conocer una mala experiencia que vivió trabajando en Office Depot en el área de copias.

Viral

Aparentemente, sucedió un domingo, cuando había mucha gente en el lugar, llegó un hombre al que define como “horrible” y le pidió que le imprimiera 500 hojas que estaba en formato de Excel.

Pese a la explicación de que la chica no podía hacer dicha actividad, asegura que el hombre le dijo: "he venido muchas veces aquí; para mí, tú eres una pen**** incompetente", recuerda. También cuenta que no tuvo ayuda del gerente y también terminó insultándola. “Sientes una impotencia cul***", explica la joven mientras relataba su historia.

“Fue un trabajo que quise mucho y sufrí mucho, pero fue también amor/odio por esa sucursal”, se lee en la descripción del video.



Como era de esperarse, el video llamó la atención de los usuarios y acumula más de 400 mil reproducciones y cientos de comentarios de personas que aseguran que han pasado por la misma situación que la chica.