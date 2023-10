TikTok: Joven se vuelve viral tras realizar baile 'Vogue' en el metro

HERMOSILLO, Sonora.- Recientemente, se viralizó en TikTok un video en donde un joven se le puede apreciar realizando un baile estilo ‘Vogue’ y sorprendió a los usuarios.

Viral

Mediante la cuenta @user270616.81 se puede apreciar cómo el joven actúa movimientos clásicos de danza combinándolos con poses típicas de pasarelas, dando como resultado un peculiar baile “Vogue”.

Al principio el video fue publicado en la mencionada plataforma; sin embargo, emigró a otras como Instagram y YouTube.

Como era de esperarse, el video rápidamente llamó la atención de los usuarios y acumula más de 1.4 millones de reproducciones y cientos de comentarios.

“El Vogue más limpio y elegante que he visto en toda mi vida JAJAJA", "el mejor Vogue que he visto, limpio y colocado", "Yo siempre me lo encuentro y me encanta aplaudirle", "pero que líneaaas y que Vogue tan rígido, necesito la canción que está escuchando", son algunos de los comentarios que se leen.

¿Qué significa el baile Vogue?.

En resumen, el baile Vogue es una forma de baile artístico y cultural que tiene sus raíces en la comunidad ballroom de las personas LGBTQ+ afroamericanas y latinas, y que se ha convertido en una forma de expresión y empoderamiento para aquellos que participan en él.