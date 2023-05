TikTok: Joven expone a pretendiente que la invitó a cita en el comedor de su escuela y en redes reaccionan

HERMOSILLO, Sonora.- Una joven llamada Florencia desató un gran debate en redes sociales después de que expuso que tuvo un pretendiente que la invitó a una cita en nada más y nada menos que el comedor de su escuela.

Viral

Mediante Twitter compartió la peculiar historia en donde señalo que el plan que le propusieron es uno de los "momentos que me mantienen humilde" haciendo así que muchas personas lanzaran críticas en su contra.

“Aclaro que no soy una persona muy exigente ni mucho menos materialista, pero cómo me vas a invitar a tener una 'cita' en el comedor de la facultad”, agregó Florencia en su publicación, donde adjuntó una captura de pantalla de lo que le escribió el pretendiente.

El mensaje que recibió fue el siguiente: "Es genial el comedor. Por 100pe te sirven sopa, alto plato y pancito, y es re rico. Te invito a almorzar ahí algún día que tengas tiempo. Hoy hicieron guiso de fideo. Si vives cerca de la facultad, te queda cómodo".

Ante dicho mensaje, Florencia comentó en la publicación: "Hoy en momentos que me mantienen humilde y aclaro que no soy una persona muy exigente ni mucho menos materialista, pero como me vas a invitar a tener una “cita” en el COMEDOR DE LA FACULTAD"

Hoy en momentos que me mantienen humilde y aclaro que no soy una persona muy exigente ni mucho menos materialista pero como me vas a invitar a tener una "cita" en el COMEDOR DE LA FACULTAD ���� pic.twitter.com/33tR2pFfpm— ������������������⭐ ⭐ ⭐ ���� (@Flormaidan_) May 28, 2023

Como era de esperarse en redes sociales tuvo cientos de comentarios de críticas hacia la joven y muchos aseguraban que era una falta de respeto por parte de la joven. Mientras que otros simplemente la apoyaron en su decisión.