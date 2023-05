TikTok: Joven embarazada utilizaba citas de Tinder solo para ir a comer

COLOMBIA.- En la actualidad, la tecnología se ha convertido en un gran medio para conocer personas.

Pese a que hay múltiples aplicaciones móviles para este fin, Tinder es el más popular debido a su rapidez y eficacia para conectar con personas afines al solicitante.

Pese a que muchos ingresan a la plataforma con la esperanza de conocer a alguien y entablar una relación sentimental, otros cuantos solo quieren divertirse o, incluso, hay quienes no cuentan con los fondos económicos suficientes para mantenerse y ven este medio como una solución.

Este es el caso de una joven venezolana quien, a través de TikTok, relató su curiosa anécdota, la cual se volvió viral.

Dayana Araujo, contó que a sus 24 años pasaba por una complicada situación económica pues se encontraba embarazada y sin empleo, además del hecho de que recién había terminado con su expareja.

La mujer, de origen venezolana, se encontraba viviendo en Medellín y, después de su separación, decidió alquilar una vivienda con una amiga suya quien se encontraba pasando por una situación similar.

Fue entonces cuando ambas decidieron abrir perfiles en Tinder con el único propósito de encontrar citas que les proporcionaran comida.

Yo quería trabajar pero era muy difícil pero porque no tenía ni siquiera dinero para montarme en el metro e ir a pedir empleo y si caminaba en las calles ya se me notaba mi emborazao.Me estaba pegando mucho mi embarazo y no me estaba alimentando bien.Descargamos Tinder solamente con el fin de conectarnos con la persona y nos dijeran qué queríamos hacer”