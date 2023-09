TikTok: Influencer vegana ‘estalla’ porque el colegio de su hija la quiere disfrazar de pescadora

HERMOSILLO, Sonora.- Una influencer se volvió viral en TikTok al confesar su indignación luego de que la profesora de su hija haya decidido que toda la clase deben de vestirse de pescador, acto que no le pareció nada para debido a que es vegana.

Viral

“Estoy absolutamente devastada, tengo ganas de llorar”, comienza Rocío, quien se hace llamar @veganaynormal en la mencionada red social.

“Estoy harta de que siempre se nos diga a las personas que criamos en el veganismo que adoctrinamos, y una mie*da”, asegura. “La clase de Navia (su hija) de 8 años ha decidido que van a ir en los carnavales disfrazados de pescadores. Le he dicho a la tutora que, evidentemente, Navia no va a ir de pescadora porque atenta contra sus principios morales y éticos”.

La influencer alegó que, lejos de entender su punto de vista, la docente le dijo que no iba a cambiar el disfraz porque era una normativa de la clase.

Foto: Captura de pantalla

La grabación publicada por Rocío acumula un millón de reproducciones y, como era de esperarse, generó comentarios de todo tipo, siendo la mayoría en contra de su postura.

“Soy ateo, mi hijo fue de pastor en Navidad al cole, no lo supero, iré al psicólogo por ello”; “En la clase de mi hija tienen que ir de señales de tráfico y ella no tiene carné de conducir. Voy a escribir a la profesora”; “Quien no tiene problemas, necesita buscar alguno”; “No creo que haya problema porque no vaya”; “Te sobra mucho tiempo”, son algunos de los comentarios que se leen.