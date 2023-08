TikTok: Influencer mexicano anuncia que tiene cáncer y se despide “es mi momento de partir”

HERMOSILLO, Sonora.- Emilio Betancourt es un famoso influencer de México quien recientemente sorprendió a sus seguidores al hacer impactante revelación.

Mediante TikTok publicó un video donde confesó que los médicos le volvieron a diagnosticar cáncer y asegura ya ha sido diagnosticado en 10 ocasiones.

Viral

“El cáncer ha vuelto campeones y creo que es mi momento de partir”, dijo el mexicano, “En mis conferencias a veces me gusta bromear diciendo que tengo más victorias que el Canelo (Álvarez, boxeador), sin embargo, en esta ocasión, he agotado todas mis opciones de tratamiento y ya no tengo opciones”, continuó.

“Lo que sí tengo es la mayor bendición a la que puede aspirar un hombre en su vida, es aquella de conocer la paz antes de conocer la muerte”, agregó. “En el día de hoy las únicas lágrimas que verán en mis ojos son aquellas de felicidad, porque en esta vida he amado tanto como pude amar, he perdonado a quien tuve que perdonar y he logrado todo lo que quería lograr”.

“Así que me he ganado el derecho de ver a Dios a los ojos y decirle ‘estoy listo para ir a casa, Señor’”, expresó el influencer, con una gran sonrisa en su rostro y mirando al cielo.

Según el creador de contenido, debido al diagnóstico que le dieron no hay tratamiento que pueda seguir, por lo que está dispuesto a cumplir sus más grandes sueños.

La noticia conmocionó a los seguidores de Emilio Betancourt, quienes lamentaron que el cáncer haya vuelto y lo llenaron de emotivos mensajes. Mientras que algunos le enviaron ánimos, otros le pidieron que siga buscando tratamientos y que no se rinda.