TikTok: Influencer habla de lo duro que es ser mexicana y blanca "creen que soy francesa"

HERMOSILLO, Sonora.- En redes sociales podemos encontrar todo tipo de historias que nos comparten los usuarios para conocer más sobre su experiencia y algunas llegan a ser algo inesperadas.

Por ello, ahora una influencer mexicana que radica en Estados Unidos, causó polémica por un video donde asegura que ha vivido discriminación por ser blanca.

Viral

Mediante la cuenta @mila_almaserhumano, según explicó la joven, no está segura si se trata de “racismo”, pero asegura que en muchas ocasiones cuando conoce a una persona nueva, ya sea por motivos de trabajo o personales, y les dice que es de México, la gente suele poner una cara de decepción.

"Yo soy mexicana, pero soy blanca, vivo en Estados Unidos y muchas veces cuando conozco a alguien, entrevista de trabajo o sea lo que sea, como que se emocionan y es como 'de dónde eres' y yo digo de México y ahí es cuando viene su cara de decepción. Siempre piensan como 'creí que eras francesa' y eso duele", explicó Mila.

La influencer señaló que ese tipo de situaciones le ha generado inseguridades debido a que siente que no pertenece a ningún lado, pues aunque es blanca, no nació en Europa o Estados Unidos, pero tampoco se parece a las personas latinas.

"Soy blanca, pero no europeo o estadounidense, soy latina pero no tengo como esa cultura o no soy como (con curvas). Sé que algún día voy a despertar y va a ser como wow que cool que soy mexicana y blanca. Yo sé que esto no es problema y que personas de color sufren, sufren, pero esto es solamente una queja", finalizó su relato.

Influencer mexicana sufre pic.twitter.com/ypYedPwbBv— Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) September 29, 2023

Como era de esperarse, su video rápidamente llamó la atención de los usuarios y acumula más de 600 mil reproducciones y le generó una gran cantidad de críticas en TikTok de usuarios que consideraron que su problema no era grave como otros que hay en el mundo. También hubo personas que se lo tomaron con humor y le dejaron comentarios sarcásticos en su video.