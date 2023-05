TikTok: Influencer explica lo que ha aprendido al vivir fuera de casa de sus padres "Las lavadoras no se tienden solas"

HERMOSILLO, Sonora.- Cuando los jóvenes deciden tener más libertad y se mudan de la casa de sus padres, puede llegar a ser abrumador y para algunos más difícil.

Por ello, ahora un joven llamado Eben Villalva compartió su experiencia y ha querido plasmarla en un divertido video sobre situaciones que viven las personas que empiezan a vivir fuera de la casa de sus padres.

Viral

Desde las compras en el súper, usar poco aceite y no cocinar por no ensuciar la cocina son algunas de las que cosas que menciona el joven.

Pero eso no es todo, pues asegura que lavar ropa y tenderla puede ser una carga muy abrumadora y que le da demasiada pereza.

Como era de esperarse, el video rápidamente se llenó de comentarios y acumula también más de 1 millón de reproducciones.

“Vivir solo está sobrevalorado”, “Yo me duermo rápido para que el hambre no me alcance”, “Los que ya vivimos solos aun viviendo con nuestros padres lo sabíamos todo desde hace mucho”, son algunos de los comentarios que se leen.