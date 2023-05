TikTok: Influencer asegura que lo asaltó su 'suegro' camino a la casa de su novia por primera vez

HERMOSILLO, Sonora.- Recientemente, se volvió viral en TikTok un joven quien aparentemente aseguró que su 'suegro' lo había asaltado minutos antes de llegar por primera vez a la casa de su novia en ese momento.

Viral

Mediante la cuenta @eladri el joven se dio a la tarea de dar a conocer la peculiar historia en donde asegura que tomo varios transportes para llegar a Nezahualcóyotl.

El joven recuerda que estaba estrenando su ropa y que además llevaba una esclava de plata y más de 2 mil pesos en su cartera.

Después platica que se quedó parado en la carretera, pues de había pasado de las calles y dispuesto a cruzar vio a un “cholo” quien se ofreció a ayudarlo.

Asegura que lo amenazó con un cuchillo que estaba debajo de su playera. Como resultado, le robó su teléfono celular y le quitó una suma de 200 pesos.

Finalmente, llegó a la casa de su novia, vieron una película y comieron tacos. En eso, llamaron a la puerta y tras entrar el padre de su novia, se dio cuenta de que fue el hombre que lo había asaltado.

Asegura que se quedaron viendo por 30 segundos, y después se fue corriendo hacia su cuarto. “Yo creo que le remordió mucha la conciencia”, asegura. Y es que comenta que le llamó a su hija para devolverle su teléfono, a quien escuchó decirle que se le había caído en la entrada de la casa.

"Mi novia no me quiso decir nada, simplemente me entregó mi celular, nos salimos, me llevó a la puerta y yo me regresé en chin*** a mi casa; jamás la volví a ver", terminó.