TikTok: Hombre se salva de asalto al descubrir que el ladrón era su amigo

Se dice que las amistades enriquecen y mejoran nuestra vida en todos los sentidos. En el caso del usuario de TikTok "hilmerazoo", también le ayudó a prevenir un asalto.

En un video publicado desde su cuenta personal, se observa cómo el joven se disponía a entrar a su casa cuando un motociclista desconocido lo detuvo para asaltarlo. Asustado, el chico le entregó su celular, pero un par de segundos después el ladrón se quitó el casco, y la víctima se sorprendió al reconocerlo como su amigo. Así, el asaltante lo saludó, le regresó sus cosas y se retiró del lugar.

El divertido incidente se viralizó rápidamente en redes sociales, logrando alcanzar más de un millón de reproducciones. Y si bien hay muchos internautas que sospechan que todo es fingido, la mayoría de las personas ha preferido bromear con lo ocurrido, además de compartir experiencias similares.

Por eso me llevo bien con toda mi promoción", "A mí me pasó, me acompañaban a mi casa después del trabajo para cuidarme", "Mi papá me contó una vez que le pusieron un cuchillo en el cuello para robarle y él reconoció al ladrón como su amigo y le pidió disculpas". Estos fueron algunos de los testimonios.