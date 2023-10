TikTok: Hombre asegura que prefiere quedarse soltero a salir con 'mujeres feas’

HERMOSILLO, SON.- Kevin, un hombre de 42 años originario de Methil, Escocia, ha generado controversia con sus recientes afirmaciones sobre sus estándares en las relaciones.

En una entrevista con The Sun, reveló su firme postura de no comprometerse con alguien a quien considere poco atractivo, a pesar de que reconoce no ser un "Brad Pitt".

Afirma que esta decisión es parte de su estilo de vida para evitar quedarse con "segundas opciones", buscando atraer a mujeres que él considera visualmente atractivas, aunque reconoce no poseer el atractivo de una celebridad.

¿Cómo es la mujer ideal para Kevin?

A pesar de haber permanecido soltero durante tres años y haber tenido relaciones previas, Kevin detalla sus criterios para una pareja "perfecta": una mujer hermosa, de cabello largo y con atributos físicos específicos que valora.

Sin embargo, sus criterios van más allá de lo físico, expresando preferencias por personalidades tranquilas y respuestas rápidas a sus mensajes.

En sus publicaciones de TikTok, donde aparece mayormente con su perro, expuso su opinión sobre lo que busca en una relación, sus preferencias y sus estándares de atractivo.

Aunque el video original ha sido eliminado de la plataforma, las reacciones no se han hecho esperar, con miles de internautas cuestionando y debatiendo sus motivaciones y actitudes.