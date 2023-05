TikTok: Hombre amenaza a joven con ponchar llantas de su carro por estacionarse frente a su casa

HERMOSILLO, Sonora.- Se viralizó en redes sociales un video en donde una situación genero un debate, pues una mujer expuso que una persona la amenazó con poncharle las llantas por estacionarse frente a su casa.

Viral

En el clip se puede apreciar como una mujer se acerca a pedirle a la joven que retire su vehículo, a lo que ella amablemente responde: “Perdón, pero no es cochera, señora. Si fuera cochera, perdóneme, pero tendría una rampa y su línea amarilla. Y pues, no me dejan estacionarme allá, no me dejan estacionar acá…”.

Después se puede apreciar que de la casa salió un hombre de la tercera edad, notoriamente molesto que le gritaba a la joven que tenía que mover la camioneta o le poncharían las llantas.

“¡Mueve tu camioneta, por favor! ¿Vives aquí o eres ciudadana de este vecindario? Tienes a mi madre llorando por esto”, se puede escuchar al hombre decir.

La joven insistía en que no había señalamientos que le prohibieran estacionarse frente la propiedad, mientras que el hombre continuaba amenazando con llamar a oficiales de tránsito o ponchar las llantas del vehículo.

Como era de esperarse, el video acumula más de 1 millón de reproducciones y cientos de comentarios de usuarios que debaten sobre la situación.